Від сьогодні, 18 грудня, кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій “синьої” гілки метро, отримуватимуть компенсації.Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомив “Київпастранс”.Як розповіли у відомстві, від сьогодні запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська". Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень."Вартість залишиться такою ж, як до ремонту "синьої" гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на "синій" гілці", – сказано у повідомленні.Як буде діяти система?Якщо ви скористалися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро - то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Ця система буде діяти навіть якщо буде зроблено 2 або 3 вимушені пересадки. Однак час у дорозі має бути, для того щоб компенсація спрацювала, час у дорозі не має перевищувати 2 години.Для кого буде діяти компенсація?Компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби.Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".Закриття метро у КиєвіРух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня.Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.