У Луцьку демонтують низку незаконно встановлених й недіючих блокпостів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луцької міської ради.Демонтаж блокпостів, які розміщені без відповідних дозвільних документів та перешкоджають вільному руху громадян, автотранспорту, проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної й аварійної техніки відбудеться за адресами: вул. Братковського, 1; пр-т Відродження, 51; вул. В’ячеслава Чорновола, 14, 18; вул. Гетьмана Сагайдачного, 20; вул. Захисників України, 2; пр-т Молоді, 17-б; пр-т Перемоги, 26; вул. Сергія Тимошенка, 22; вул. Степана Бандери, 24.Зокрема планують демонтувати недіючі блокпости, які були встановлені ще на початку повномасштабного вторгнення росіян. "Для їх облаштування були використані мішки з піском, бетонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо. Ці блокпости уже тривалий час не використовуються, а тому мають занедбаний вигляд", – пише пресслужба. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області в вересні було прийнято рішення встановити додаткові блокпости, а також обмежити рух транспорту під час повітряної тривоги та комендантської години.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.