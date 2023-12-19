Десантні підрозділи ЗСУ отримали від “Метінвесту” в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова “Сталевий фронт” 10 високошвидкісних катерів типу RIB на 9-11 метрів, 12 трейлерів для їх оперативного перевезення, і 800 самонадувних рятувальних жилетів. Загальна вартість партії техніки – 53 мільйони гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.Катери типу RIB - це човни з надувними бортами і жopcтким дном, які особливо ціняться в збройних силах різних країн за легкість, високу практичність та відмінні морепрохідні і високошвидкісні якocті.Спеціалізовані трейлери ще більше розв’язують руки та дозволяють проводити операції блискавично, пояснюють бійці: завдяки їм човни можуть виходити на воду прямо з узбережжя, і для цього не потрібні додаткові засоби розвантаження, наприклад крану. Човни і трейлери довелося шукати довго, адже бійці потребували конкретних специфікацій."Ми розглядали декілька варіантів, шукали човни по всьому світу. Це зайняло близько чотирьох місяців. В результаті зупинились на одному європейському виробнику, який зміг забезпечити і відповідну якість, і доставку. Ці човни вміщають вони 10-12 людей, і будуть використовуватися силами оборони для десантних операцій у Чорному морі", – розповідає керівник проектного офісу компанії Олександр Водовіз.Крім того, Метінвест забезпечив морпіхів спеціальними жилетами. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу ЗСУ та українцям вже 6,7 мільярди гривень. З цієї суми понад 4 млрд грн - це допомога від "Метінвесту".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.