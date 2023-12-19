19 грудня українці відзначають День Святого Миколая за старим стилем. За новим календарем у цей день вшановують пам’ять преподобного Григорія.РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про традиції, заборони та прикмети на день Святого Миколая.Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія, Місячний календар.Традиції святкуванняСвятий Миколай приходить до дітей і кладе їм під подушки подарунки. Найчастіше це були солодощі. Крім того, раніше в селах збиралися найстарші господарі, щоб зварити пшеничного пива.Також існувала традиція, коли господар приходив з церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля й кропив господу, худобу та збіжжя.У цей день заведено влаштовувати свято та накривати стіл. Готувати потрібно багато, щоб гості залишилися ситими та задоволеними. До дня Святого Миколая потрібно віддати всі борги. Існує навіть окрема приказка, яка звучить так: "Якщо ти мені не віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи".А якщо ви з кимось посварилися, заведено миритися та прощати. Ось вам інша приказка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".Що не можна робити на Миколая Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям, пранням, прибиранням. Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх. Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла. Допускати бруд і безлад в будинку – прибрати слід напередодні. Стригти волосся. Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.Прикмети цього дня Сильний вітер – восени буде багато горіхів. Якщо вранці тепла погода, урожай жита буде великим. Зоряна ніч – до хорошого урожаю ягід. Якщо на деревах лежить іній, рік буде вдалим для сільськогосподарських робіт. Якщо сьогодні сніжить, наступного року буде великий урожай пшениці.Раніше ми розповідали, якою буде погода на Різдво та Новий рік 2023.Читайте також, як прикрасити дім до свят в українському стилі.