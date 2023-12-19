Віталій та Володимир Клички передали 100 дронів 47 бригаді, яка обороняє Авдіївку. Ще декілька партій безпілотників в дорозі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка."Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають", - заявив Кличко.Він також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників, які брати Клички придбали для ЗСУ."Ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА", – наголосив Кличко.Мер Києва також повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони."Що стосується допомоги столичної громади – в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень", – підкреслив Віталій Кличко.Як раніше повідомив Віталій Кличко, у 2023 році Київ спрямував на допомогу захисникам 10% бюджету міста.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.