У прийдешньому році Конор Макгрегор відновить виступи під егідою Ultimate Fighting Championship (UFC). Він не змагався там понад два роки.Про це заявив менеджер Оді Аттар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Junkie.35-річний ірландець готовий повернутися в октагон. Помічник уславленого бійця змішаного стилю навіть розкрив ім’я пріоритетного суперника для свого клієнта."Якби все залежало лише від Макгрегора, то він бився би хоч наступної суботи. Зараз ми дотримуємося всіх правил, норм і процедур, щоб якомога швидше повернути Конора в октагон. Коли це трапиться: Ідеальний варіант – UFC 300. І зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб "вибити" цю дату. Найімовірніший опонент – Майкл Чендлер", – заявив Аттар.Команди ірландського та американського бійців змагалися в серіаліті The Ultimate Fighter цьогоріч. Боси UFC зацікавлені в проведенні реального поєдинку Макгрегора та Чендлера, тож на сьогодні альтернативи бою немає. Турнір UFC 300 запланований на 13 квітня в Лас-Вегасі.Хто такий Конор МакгрегорУродженець передмістя Дубліна, займався футболом і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.Професіональну кар’єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. Вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера в 2017 році. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів.Часто опиняється у різноманітних скандалах. Влітку був звинувачений у сексуальному насильстві під час фінальної серії НБА. Упродовж 2019 року двічі потрапив у подібні інциденти на батьківщині.Макгрегор востаннє виходив в октагон влітку 2021-го. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пуар’є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландець ще й зламав ногу.До слова, раніше Макгрегор оголосив про політичні амбіції на фоні заворушень в Дубліні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.