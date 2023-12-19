В Україні сьогодні, 19 грудня, потеплішає до +8 градусів. Місцями очікується невеликий дощ та ожеледиця.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.У північній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.Температура вдень +3+8 тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від -1 до +4 градусів. Погода у Києві та областіУ столиці та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура по області +3+8 тепла, у Києві +5+7 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.