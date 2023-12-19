М’ясні сосиски – чудова страва до гарніру. Навряд чи є люди, які б ніколи не купували їх. Однак, за словами шеф-кухаря, усі роблять поширені помилки під час готування.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.Основні помилкиЕксперт каже, що в жодному разі категорично не варто допускати таких помилок: не можна проколювати оболонку під час обсмажування. Уся рідина, яка надає соковитості, витікає на сковороду, продукт буде сухим не можна готувати сосиски у фритюрі, надто висока температура зробить оболонку надто жорсткою, а мʼясо пересушеним в духовці запікати теж не можна, адже так смак буде зовсім іншимЯк правильно смажитиШеф-кухар з Британії Джефф Бейкер розповів, як правильно обсмажити ковбаски, щоб вони були ідеальними. Варто дотримуватись таких рекомендацій: дістаньте їх з холодильника за 20 хвилин до початку приготування. Так вони поступово просмажаться, а натуральна оболонка не лусне готувати сосиски потрібно на сковороді з антипригарним покриттям на невеликому вогні спочатку, а потім на середньому додайте чайну ложку жиру та розподіліть його по всій поверхні сковороди, змастивши її. Потім видаліть зайвий жир серветкою готуйте сосиски 10-12 хвилин, постійно перевертаючи приготовлені сосиски мають відпочити після смаження кілька хвилин. Ідеальна температура в мʼясі - 70°C.Як вибрати якісні сосискиДля сосисок, сардельок оптимальним буде рожевий, світло-рожевий або навіть сіро-рожевий колір. Йдеться про блідо-рожевий м’ясний відтінок. Але в жодному разі не яскраво-рожевий або навіть червоний.Справжня, якісна сосиска повинна бути пружною. Це означає, що після натискання форма її відновлюється вже через кілька секунд. Якщо цього не відбувається, швидше за все, в сосисках збільшено кількість білка і добавок. Раніше ми повідомляли, як приготувати канапки з ікрою по-новому.Також ми писали, які помилки під час приготування овочевого салату роблять усі.