19 грудня православні в Україні святкують день пам’яті преподобного Григорія.Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняПреподобний Григорій був дияконом у Медіолані, але поїхав до Олександрії, де став єпископом. Він зробив багато чудес, зцілював хворих і виганяв демонів. Він також допоміг зупинити війну між царями Ефіопії та Омірітом, будучи між ними посередником. Він помер у світі і був похований у Печерах. Його мощі зберігаються у Києво-Печерській Лаврі.Цього дня часто наставало потепління, танула частина льоду на річці. Господарі вже поступово планували проведення весняних робіт, готувати інвентар. У цей день люди перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.За народними повір’ями, на Григорія обов’язково потрібно з’їсти м’ясні страви та хліб домашньої випічки для міцного здоров’я, довголіття, успіху та достатку.Якщо у день Григорія обійти стог сіна тричі проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.Головні прикмети цього дня Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним та ненависним. Вітер із півдня, отже, у червні будуть часто грози та дощі. Ясна погода віщує сухе та спекотне літо. У народі говорили: "Якщо на Григорія багато снігу, буде багато хліба". Якщо небо безхмарне та ясне – бути ранній весні.Що не можна робити у цей день Виносити золу та сміття, щоб не викинути своє щастя. Злословити і погано думати про інших. Не слід робити важку роботу вдома, щоб не викликати злиднів на сім’ю. Краще сьогодні не стригтися, щоб не вкрасти щастя. Не слід у цей день гадати та загадувати на майбутнє. Не можна сьогодні пити багато алкоголю.У кого сьогодні день ангела:Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.