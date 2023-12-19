В “Дія” запровадять можливість купівлі-продажу автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Diia Summit 2023."Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі-продажу машин в "Дії". І я вас з цим вітаю", – сказав Зеленський.Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою."Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях", – зауважив президент.Що відомо про послугу Нагадаємо, раніше ми писали, що зовсім скоро перереєструвати авто можна буде в кілька кліків у "Дії" без зайвих перевірок та посередників. Перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати – залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією. Також у "Дії" також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.