Російський мільярдер Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій, введених проти нього Європейським Союзом після вторгнення Росії в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Європейський суд у Люксембурзі відхилив вимоги Абрамовича щодо компенсації, зазначивши його роль у російській сталеливарній компанії Evraz і той факт, що сталь є основним джерелом доходів російського уряду."Суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи… Єврорада насправді не помилилася у своїй оцінці, вирішивши включити, а потім зберегти ім’я Абрамовича у списках, враховуючи його роль у групі Evraz і в зокрема, у її материнській компанії", – йдеться в ухвалі суду ЄС.Судді ЄС також відхилили заяви Абрамовича про "непропорційний утиск" його свободи вільно пересуватися ЄС як громадянина Португалії.Санкції проти друзів ПутінаАбрамович, який також має ізраїльське громадянство і є колишнім власником клубу прем’єр-ліги "Челсі", став одним із найвпливовіших бізнесменів у світі після розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Forbes оцінює його статки в 9,2 млрд доларів.Минулого року він був змушений продати "Челсі" за 5,4 млрд доларів, після того, як на нього наклала санкції Великобританія. Через кілька днів ЄС ввів свої власні санкції. Абрамович заявляв, що кошти від продажу клубу нібито підуть постраждалим від війни в Україні, проте новин у цій справі немає.Блок ввів санкції щодо майже 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з окупації Криму у 2014 році та після вторгнення до країни у лютому минулого року. Апеляції в судах ЄС щодо санкцій можуть тривати роками і рідко призводять до міцної перемоги.