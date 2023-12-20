Мобільний оператор “Київстар” усунув проблеми зі зв’язком, які виникли зранку 20 грудня.Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі компанії.Зазначається, що "Київстар" усунув складнощі, які зафіксували жителі на заході та півдні України. "Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Також повідомляємо, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості. Мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки", – йдеться у повідомленні.У "Київстарі" обіцяють найближчим часом повідомити про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку. Новий збій у "Київстарі"Зранку у середу, 20 грудня, користувачі українського мобільного оператора "Київстар" знову повідомили про збої у роботі. Абоненти скаржилися на відсутність зв’язку, неможливість перевірити стан рахунку. Також у деяких українців не працював мобільний застосунок "Київстар".Пізніше компанія підтвердила, що стався збій, винили складнощі зі звʼязком у низці міст на заході і півдні України.Хакерська атака на "Київстар"Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв’язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.