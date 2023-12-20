Мобільний оператор “Київстар” продовжує відновлювати роботу після масштабної хакерської атаки. Планується зняти обмеження на швидкість мобільного інтернету.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.За даними прес-служби, станом на зараз працюють: 99% базових станцій; послуги зв`язку та мобільного інтернету; SMS, міжнародний голосовий роумінг; мобільний інтернет в метро Києва та Харкова; брендові магазини.Наразі компанія продовжує: знімати обмеження у швидкості мобільного інтернету; покращувати роботу "домашнього інтернету"; працювати над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.Кібератака на "Київстар"Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку "Київстар". Через збій по всій країні був мобільний зв’язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.Мобільний зв’язок почали відновлювати лише увечері 13 грудня, після чого поступово відновили інтернет. Сервіс SMS запрацював майже за тиждень.Як зазначає британська розвідка, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії.