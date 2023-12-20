Легенди української естради, Іво Бобул та Лілія Сандулесу, вперше після гучного розриву у 90-х вийдуть на одну сцену.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал “Музвар”.Що відомоПовідомляється, що колишнє подружжя організовує спільний тур містами України. Їхній гучний камбек відбудеться у наступному році.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ua)"Возз’єднання, на яке вже ніхто не очікував. Іво Бобул і Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття!", – ідеться у повідомленні."Ба більше, окрім спільного сольника в Палаці "Україна" буде і тур містами України. Наш інсайдер повідомляє, що гучний камбек запланований на 2024 рік", – повідомляє Музвар.До слова, ні Бобул, ні Сандулеса поки не коментували цю інформацію.Для довідкиІво і Лілія, яка стала третьою дружиною виконавця, прожили разом десять років і розлучилися у 2002-у.Пара виступала дуетом, виконуючи популярні пісні, включно з "А липи цвітуть" і "Берег любви". У грудні 2022 року Бобул заявив, що майже не підтримує зв’язок із Сандулесою і навіть не знає, де вона проживає.У листопаді 2023-го, коментуючи свій шлюб із Лілією, артист зазначив, що причиною їхнього розлучення стала несумісність характерів."Вона сильна жінка, а я не з тих, хто легко поступається. Я намагався вирішити конфлікти, але це не вдавалося", – ділився Бобул.Зараз артист вчетверте одружений і разом із дружиною Наталею виховує свого сина Данила, хрещеним батьком якого вважається другий президент України Леонід Кучма.Дружина співака молодша за нього на 12 років..Нещодавно ми розповідали, що Дмитро Коляденко закрутив новий роман.Також Дорофєєва пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом.