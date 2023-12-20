Росіяни продовжують масово викрадати українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Таким чином загарбники намагаються посилити репресивний режим у нелояльних регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву."Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь", – інформують в ЦНС.Зазначається, що всім затриманим висувають звинувачення у "екстремізмі" або "держзраді".Так, за наявною інформацією, минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, більшість з яких проживала в АР Крим."До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", – зауважують в Центрі. У повідомленні наостанок підкреслили, що всі дотичні особи до репресій українців будуть встановлені та покарані. Депортація цивільних українців у РФПід час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджують Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.Київ заявляє, що близько 20 тисяч неповнолітніх було вивезено з України до Росії або на контрольовану РФ територію без згоди сім’ї чи опікунів. Що є військовим злочином.Ця справа призвела до того, що президенту Росії Володимиру Путіну та уповноваженій у справах дітей Марії Львової-Бєлової було видано ордери на арешт МКС.Нещодавно слідча комісія Організації Об’єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.Напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у полоні росіян перебувають 28 тисяч цивільних українців. Такі дії свідчать про сплановану систему придушення опору і волі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.