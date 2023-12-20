В Україні сьогодні, 20 грудня, очікується тепла погода, прогріє до +7. На півночі місцями можливий невеликий дощ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів.На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.Температура вдень +2+7° тепла, в Карпатах протягом доби близько 0. Погода у Києві та областіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура по області вдень +2+7 тепла, у Києві +5+7° градусів.Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.