В Києві 20 грудня відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Тепер цей міст став фактично новозбудованим обʼєктом.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу мера Києва Віталія Кличка.Що відомо про Дегтярівський шляхопровідШляхопровід побудували ще у 1963 році. До цього моменту капітальний ремонт там не проводився, обʼєкт перебував в аварійному стані.Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками. Новий шляхопровід наразі на один метр вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу – 36 м замість 33 м.Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу.Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.Зараз для містян відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.Увесь комплекс робіт, а саме – влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари.

В Києві відновили рух на Дегтярівським шляхопроводом (фото: Віталій Кличко) Як ми раніше писали, у маршрутках Києва з’явилася безготівкова оплата проїзду.Читайте також, як працює нова система оплати проїзду “ЛеоКарт” у Львові.