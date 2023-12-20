Завтра, 21 грудня, в Україні, окрім Закарпаття й Прикарпаття, не очікуються істотні опади. Водночас у західних областях можливий сильний вітер.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина.Температура: на заході коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +2 до +5 вдень; на півночі коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +2 до +6 вдень; на півдні коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +6 до +11 вдень; на сході коливатиметься від +0 до +7 вночі й від +1 до +9 вдень.

Фото: погода на 21 грудня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі від -1 до +4 й вдень від +1 до +6. У Києві вночі від +1 до +3 й вдень від +4 до +6.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.