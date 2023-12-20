Війська РФ вночі били по Україні дронами-камікадзе та ракетами С-300. Сили ППО знищили 18 ударних безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" з окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава). Всього зафіксовано пуски 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України" , – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Наголошується, що ППО працювала в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 з Білгородської області РФ по Харківській області. Попередньо обійшлося без постраждалих. Нічна атака росіян 20 грудняРосійські війська в ніч з 19 на 20 грудня запустили територією України кілька груп "Шахедів" з двох напрямків – північного та південного. Про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе попереджали у центральних, північних та південних областях.Повідомлялося, що у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, під час атаки на столицю всі ударні безпілотники були знищені.Також через деякий час ворог ударив по Харкову, було зафіксовано щонайменше два прильоти біля житлових будинків в одному з районів міста.Крім того, під ранок у Кропивницькому пролунало кілька вибухів. Повітряна тривога була оголошена за кілька хвилин.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.