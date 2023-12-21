Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян без вагань нанесе ядерний удар, якщо противник спровокує.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Під час зустрічі із солдатами ракетного управління збройних сил із приводу нещодавніх навчань із запуску міжконтинентальної балістичної ракети диктатор КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї."Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї", – заявив Кім Чен Ин.Він додав, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет продемонстрував високу мобільність збройних сил та їхню здатність до швидкого нападу, і закликав докласти зусиль для подальшого підвищення їхньої боєздатності.Запуск КНДР балістичних ракет19 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.Раніше Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря.У Японії скликали засідання Ради національної безпеки через можливе падіння ракети у Східне море.США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони для стримування КНДР. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.