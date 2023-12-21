Погода в Україні 21 грудня буде вітряною. На заході нашої країни очікується дощ і сніг, а в Карпатах хуртовини.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь.Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень в західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.На високогір’ї Карпат сьогодні шквали до 20-25 м/с, прогнозується хуртовина. Температура повітря вдень буде до -5, а вночі до -8 градусів.Стовпчики термометрів покажуть вдень у більшості областей +1 +6, а півдні до +10 градусів. Вночі від +4 до -1, на півдні до +7. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень очікується +4 +6 градусів, а вночі +1 +3. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.