21 грудня у православному календарі значиться день пам’яті святої мучениці Іуліанії.Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняІуліанія народилася в Нікомідії, у родині язичника. У віці дев’яти років була заручена, але через гострий розум і кмітливість, вчасно усвідомила обман язичницької віри і таємно прийняла Хрещення.Наші пращури у цей день підраховували запаси та розподіляли, щоб вистачило до весни.Особливо ретельно у цей день підмітали підлогу, адже вірили, що чим більше бруду вимести, тим більше щастя буде.Головні прикмети цього дня холод і мало снігу – літо буде спекотним та сухим; луна в лісі виразно чутна – до сильних морозів; світанок яскраво-червоного кольору – скоро буде хуртовина.Що сьогодні не можна робитиНаші пращури помітили, що наші пращури вірили, що саме в цей день не можна нікому бажати щастя і здоров’я, інакше все трапиться навпаки. Також не потрібно нічого обіцяти і піднімати із землі якісь предмети – ризикуєте втратити те, що вам дорого. Не рекомендується підглядати і підслуховувати, навіть якщо дуже хочеться – мати проблеми зі слухом і зором.День ангела сьогодні святкують: Уляна, Михайло, Микита, Петро. Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.