Пожежа спалахнула у корпусі Донецького національного технічного університету 21 грудня. Там могли базуватися російські військові.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Донбасса.У мережі пишуть про нібито "приліт" у районі третього корпусу, де знаходилася військова кафедра. Там раніше базувався батальйон "Спарта".Корпус знаходить у центрі Донецька, там спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри з димом. Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ досі базуються російські окупанти.При цьому окупаційна влада не коментувала ситуацію в місті. Зазначається, що після 24 лютого 2022 року у цьому районі були "прильоти".Вибухи у ДонецькуДонецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.Нагадаємо, 15 грудня у мережі з’явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з’ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить потужною.Також наступного дня у Донецьку була потужна пожежа. У мережі писали про можливий "приліт" по базі росіян. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.