Вибух в Одесі пролунав у четвер, 21 грудня. Повітряної тривоги не було оголошено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання “Думская”.Причини вибухи поки невідомі. Місцева влада не коментувала ситуацію у місті.Додамо, що у момент вибуху в Одесі та області не була оголошена повітряна тривога.Карта повітряних тривог станом на 13:35 Ситуація в Одеській областіНагадаємо, що Одеська область стала однією з головною ціллю ворога після того, як РФ вийшла з "зернової угоди". Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.Зокрема, Одесу та регіон часто атакують дрони камікадзе іранської розробки.Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що протиповітряну оборону Одеси посилять. Про це уже домовились з партнерами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.