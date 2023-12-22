Міністерство оборони Іспанії замовило 16 літаків Airbus C295 у конфігураціях морського патрулювання та спостереження. Сума контракту становить 1,695 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Airbus.Зазначається, що нові літаки дозволять повітряно-космічним силам і ВМС Іспанії зміцнити потенціал боротьби з підводними човнами, а також розширити та вдосконалити підрозділи спостереження, розвідки та пошуку.Літаки Airbus C295 будуть оснащені для виконання протичовнових, противодних бойових завдань та розвідки. Крім того, він зможе нести таке озброєння, як торпеди. Повітрне судно може стати літаючим командно-диспетчерським центром, забезпечуючи збройним силам Іспанії універсальність для виконання широкого спектру завдань.Контракт також включає системи навчання Full Flight Simulator і Mission System Simulator та пакет матеріально-технічного забезпечення. Допомога Україні від ІспаніїВід початку повномасштабного вторгнення Росії Іспанія підтримує нашу державу на всіх рівнях.Зокрема, Іспанія передала Україні чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь.Також Мадрид передавав для потреб Збройних сил України бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети та військові вантажівки.На початку січня 2024 року міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо стане новим головою Європейського інвестиційного банку. Вона відповідатиме, зокрема, і за допомогу Україні. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.