Apple випустила оновлення iOS 17.2.1, яке вже доступне для скачування на сумісних iPhone. Воно виправляє помилки, включаючи існуючи баги.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал новин Mashable.Що нового в iOS 17.2.1За чутками, дана версія може вирішити проблему зникнення ярлика iMessage з екрана "Додому" при перестановці значків. Безумовно, основною мотивацією для випуску цього оновлення є виправлення помилок безпеки, які можуть зашкодити користувачам. Цей факт підтверджується паралельним випуском iOS 16.7.4 для старих моделей iPhone та оновленням macOS 14.2.1.Ось кілька проблем, які й досі виникають навіть після встановлення iOS 17.2 з новими функціями. Ймовірно, вони були усунені в iOS 17.2.1: Підвисання клавіатури та інтерфейсу Раптове відключення Wi-Fi Неактивні віджети на екрані блокуванняЯк встановити iOS 17.2.1 Зайдіть у Налаштування Виберіть "Оновлення програмного забезпечення" Виконайте пошук оновлень Натисніть "Оновити зараз" або "Оновити вночі", щоб iPhone встановив iOS 17.2.1Перш ніж приступити до установки, переконайтеся, що батарея заряджена, VPN вимкнений, і у вас є стабільне підключення до точки доступу. Не зайвим також буде переконатися, що в iCloud включене автоматичне створення резервних копій, щоб уникнути втрати даних.

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