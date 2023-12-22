Погода в Україні 22 грудня буде майже без опадів та з плюсовою температурою. Проте у Карпатах очікується негода.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем. Можлива ожеледиця.Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На заході можливі пориви 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с. У горах очікується хуртовина.Температура повітря вдень +1 +6 градусів, на півдні +5 +10 градусів. Вночі температура опуститься до +4 -1, у південних областях буде +2 +7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря протягом доби у Києві від +1 до +3 градусів. Нагадаємо, рятувальники попереджали про загрозу сходження лавин у Карпатах. Українців закликали не йти в гори.Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.