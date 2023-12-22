За оцінками Білого дому, у січні-лютому 2024 року російським військам буде легше проводити наступальні операції, оскільки зимові погодні умови стануть більш сприятливими для пересування бронетехніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту ведення війни (ISW).Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що російським військам буде легше проводити наступальні операції, зокрема навколо Авдіївки в Донецькій області, коли наприкінці січня та в лютому низькі температури заморозять землю.У звіті ISW нагадує, що з 2014 року осінній "грязьовий" сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил. Натомість періоди тривалих морозів, що зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю та дозволяють бронетехніці рухатися легше, ніж восени та навесні.Водночас уточнюється, що нинішня погода в Україні мінлива. У випадку більш м’якої зими, період сильних морозів може настати пізніше, ніж очікується, або не настати взагалі. Це дасть коротший період підготовки місцевості для механізованої маневрової війни."Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всій лінії фронту на Сході України в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону. Таким чином агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року", – йдеться у звіті ISW.Ситуація на фронті російсько-української війниПопри тиск окупантів, українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб агресора витіснити захисників із цих позицій.На Куп’янському напрямку снайпери Сил оборони України виявили ворожих розвідників та ліквідували їх.Загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення перевишила 350 тис. осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.