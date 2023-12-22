22 грудня за новим церковним календарем православні згадують святу великомученицю Анастасію. У народному календарі ця дата називається Настасьїн день.Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняСвяту Анастасію називають також Узорішителькою, її вважають покровителькою вагітних жінок, тому цього дня важливо молитися, щоб майбутні пологи добре пройшли.Вона народилася у Римі. Її батько був язичником, мати християнкою, але вона приховувала свою віру. Виховував дівчинку святий Хрисогон, у якого Анастасія навчилася також навчати сама.Також було заведено просити у Анастасії добробуту та щастя для старших дітей. Свята допомагає захистити хвороби і є захисницею всіх невинно засуджених.До того ж жінки та дівчата вишивали особливі рушники, які мають стати надійними оберегами для матері та дитини. Цим рушником повитуха згодом витирала піт з чола жінки, що народжує.Що сьогодні не можна робити Вагітним жінкам заборонялося шити. Забороняється ходити по кімнаті босоніж – можна викликати лихо своєму родичу. Цього дня не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гояться.Народні прикмети цього дня Погода сьогодні віщує погоду у жовтні. Якщо на даху будинку багато бурульок, то буде врожайний рік. Якщо у День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади. Якщо в річці поменшало води, значить рік буде несприятливим для рибальства.Хто святкує імениниСьогодні день ангела відзначають Анастасія, Дмитро, Іраклій та Федір. Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.