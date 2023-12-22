По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 13:51 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:51 (alerts.in.ua)Причина повітряної тривогиЯк відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К."Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", – пише пресслужба Повітряних сил.Ймовірний запуск "Кинджалу" "Імовірне застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – попереджають Повітряні сили. Обстріли України у ніч на 22 грудня У ніч на 22 грудня російські терористи вкотре вдались до ударів по території України. Загалом ворог застосував 28 безпілотників типу Shahed, які запустив з районів: Курська, Росії; Примосркьо-Ахтарську, Росії; Чауда, Кримського півострова. До захисту країни від повітряної загрози було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Загалом було знищено 24 "Шахеди" в межах: Київської; Одеської; Миколаївської; Херсонської; Житомирської; Рівненської; Хмельницької областей. У Києві, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Зокрема є пошкодження у Дарницькому та Голосіївському районах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.