На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення “Спартан” знищили ворожий ударний БпЛА “Ланцет”. Зі стрілецької зброї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НГУ.Як зазначають у відомстві, безпілотний літальний апарат (БпЛА) рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напрямку позицій українських військ. Його помітили артилеристи групи спостереження."Точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74, ворожий БпЛА було вражено. Вибухнувши в небі, залишки "Ланцету" впали в 30 метрах від своєї цілі", – йдеться в повідомленні.В НГУ зауважують, що на даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як "ZALA", "Орлан" та "Ланцет" доводиться майже щодня."За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомата Калашникова майже неможливо", – підсумували у Нацгвардії.

Фото: знищений бійцями НГУ російський БпЛА "Ланцет" (www.facebook.com/NGUmainpage)Нічна атака по УкраїніЩе з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух “Шахедів”. Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах.У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.Загалом російські окупанти випустили по Україні 28 дронів-камікадзе в ніч на 22 грудня. Сили ППО збили 24 з них.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.