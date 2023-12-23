Міністр житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув звернувся до мера Лондона із проханням передати машини, які підуть на металобрухт, Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Великобританії.Майкл Гоув вважає, що мерія могла б надати Україні транспортні засоби, які інакше були б списані."Я був вкрай розчарований і здивований, дізнавшись, що адміністрація Великого Лондона не пропонувала підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які інакше були б утилізовані відповідно до схеми утилізації ULEZ"., – зазначив міністр.Гоув нагадав, що схема утилізації ULEZ була розроблена з метою покращення якості повітря у Лондоні."Наскільки я розумію, схема утилізації ULEZ була розроблена на основі екологічних вимог. Вигода від покращення якості повітря в результаті видалення з доріг Лондона автомобілів, що не відповідають вимогам. І я впевнений, ви погодитеся, що прибрати ці транспортні засоби з доріг Лондона (а отже , і досягти тих самих екологічних переваг), підтримуючи зусилля України, – краще, ніж просто утилізувати їх", – написав міністрНаприкінці листа Гоув висловив сподівання, що автомобілі все ж таки передадуть Україні."У більш загальному плані ми готові розглянути всі можливі варіанти, щоб гарантувати, що ми зможемо підтримати українців зі списаними автомобілями Лондона. Я впевнений, що ви, як і я, хочете зробити все, що у ваших силах, щоб допомогти нашим друзям у Україні", – написав міністр.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.