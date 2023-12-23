Чудовою прикрасою новорічного столу стане сирна ялинка з крекера. Вона точно буде в центру уваги. Готується така страва дуже легко та швидко.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.Список інгредієнтівДля приготування такої закуски знадобляться такі інгредієнти: вершковий сир – 200 г сир чедер – 300 г сир пармезан – 20 г лимон – 1 шт. вустерський соус – 1 ч.л петрушка гілочка – 1 шт. палички хлібні – 2 шт. крекер – 200 г сіль – до свого смаку гранат – до свого смакуЛегкий спосіб приготуванняСпочатку у великій мисці перемішайте вершковий сир, чедер, соус вустерський і натерту цедру лимона. За необхідності посоліть та приберіть у холодильник на 10 хвилин.Потрібно сформувати конус. Для цього на тарілку викладіть кулю із сирної маси і встроміть в неї велику хлібну паличку.Далі навколо цієї хлібної палички сформуйте конус з маси. Щільно посипте сирний конус подрібненою петрушкою та приберіть у холодильник на 2 години.Прикрасьте "ялинку" дрібними хлібними паличками, які символізуватимуть гілки, та маленькими крекерами.Для імітації гірлянди та вогників використайте зерна граната.В кінці посипте ялинку дрібно натертим сиром пармезан.

Сирна ялинка з крекерів (фото: Modjourney)Раніше ми повідомляли, як приготувати різдвяний штолен без дріжджів.Також ми писали, як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок.