Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, атакували Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича у Telegram."Сьогодні Кіровоградщина – під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба", – написав він.Ворожі цілі були знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом.У Кіровоградській області впали уламки збитих ракет. Пошкоджено дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.Вибухи у КропивницькомуСьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та закликали жителів Кропивницького перебувати в укриття. Пізніше у Кропивницькому пролунали повторні вибухи.Також нагадаємо, що перед Кропивницьким вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада зазначила, що у місті все спокійно.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.