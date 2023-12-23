Російські окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістикою. ракети випустили з території окупованого Криму.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону."Щодо балістики, з території Криму було запущено у напрямку Кропивницького. Попередньо, там без наслідків. Скажемо, не досягли своїх цілей ці ракети, які були випущені", – сказав Ігнат.Кіровоградська область під ударомСьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. У Кіровоградській області була оголошена повітряна тривога.Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та закликали жителів Кропивницького перебувати в укриттях. Пізніше у Кропивницькому пролунали повторні вибухи.Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область була під масованим ракетним ударом. За його словами, відпрацювали сили ППО, прямих влучань не було.Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.