Любителі льодових сутичок не залишилися обділеними в черговий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків. Оборонець "Філадельфії" Нік Сілер зійшовся навкулачки з форвардом "Детройта" Крістіаном Фішером. Останній грубо в’їхав у захисника біля борту.Сілер схопив опонента за барки та ударом правою "перевірив" підборіддя співвітчизника. Потім тафгай "Флаєрс" ще й добряче влучив лівою рукою. Зрештою, Фішер упав на лід. Переможець дуелі змушений був достроково покинути майданчик через вилучення. Ефектна бійка сталася в штаті Іллінойс. Тут з’ясовувати взаємини взялися вінгер "Чикаго" Маккензі Ентвісл та оборонець "Монреаля" Джейден Страбл. Сутичка виникла на ґрунті кількох дрібних інцидентів.Ентвісл накинувся на опонента після силового прийому проти одноклубника. Спершу заволодів ініціативою захисник "Канадієнс", який швидкими випадами відправив суперника на лід. Той, однак, піднявся та встиг трохи проявити "гостинність". Далі втрутилися рефері та відправили обох на лаву штрафників.До слова, раніше підготували анонс спортивних подій суботи та неділі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.