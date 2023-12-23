Всі укриття та бомбосховища у Києві перевірять. Таке рішення прийняли після аварії, яка сталася в шкільному укритті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.Перевірку укриттів у столиці ініціював начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.За його словами, вчора у кожному районі Києва були створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки. Комісії повинні перевірити укриття до 29 грудня. Як заявляє Попко, в разі виявлення недоліків їх повинні усунути в найкоротший термін.Аварія в укритті у КиєвіВчора стало відомо, що в одній зі шкіл у Солом’янському районі Києва сталася аварія в укритті. Там зірвало вентиль батареї опалення. В результаті чого зірвало обвалилася стеля. Це сталося під час повітряної тривоги.Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, під час інциденту діти не постраждали. За його словами, у вказаному укритті нещодавно було проведено ремонт і воно пройшло перевірки. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.