Військові 47-ої окремої артилерійської бригади показали, як захищають Україну. Потужні фото вразили мережу.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис зі сторінки 47-ії ОАБр у Facebook.Що розповіли військові"Кожна епоха породжує свого героя. Утім, наша епоха ще й породила символи, які вже ввійшли в історію всього цивілізованого світу. ЗСУ – три літери, які уособлюють у собі всю свободу українського народу, споконвічну боротьбу за неї та значення людського життя як найвищої цінності", – йдеться у дописі бригади.

Артилеристи 47-ої бригади (фото: facebook.com/47OABr)Також зазначається, що нині "кожен зосереджений погляд або щира посмішка – символічні". Також мають значення та символізм "кожна дія, кожен рух і крок українського воїна нашою землею"."Вони несуть у собі неймовірну силу попри втому, жагу до все нових і нових перемог попри всі перешкоди. Військо зараз – найвизначніший символ, адже він уособлює незламне та непереможне українське життя", – додали у бригаді.Українські артилеристи – дивіться більше фото Захисники України (фото: facebook.com/47OABr)Як реагує мережаУ коментарях користувачі пишуть, що бачать на фото "сумні очі, але добрі усмішки". Допис "репостнули" на сторінку ЗСУ, там з’явилося чимало подяки та побажань від українців. Вони пишуть: "Слава Героям! Божої опіки Вам, наші рідненькі" "Слава Героям! Слава Україні!" "Дякую Господу та ЗСУ за новий день!".Нагадаємо, раніше 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала потужні постріли по ворогу.Також ми вже розповідали, що столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових.