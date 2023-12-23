Часом буває так, що під час приготування сніданку або вечері у вас залишається половинка авокадо. І якщо зберегти цільний плід не важко, то у такому випадку він може швидко потемнішати та зіпсуватися.Як зберегти половинку авокадо, аби воно якомога довше залишалося свіжим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.Чи можна їсти авокадо з темною м’якоттюРозрізані плоди псуються набагато швидше. В першу чергу "страждає" зовнішній вигляд м’якоті на розрізаній половинці. Вона стає темною та коричневою, а також трохи змінює смак.Як виявилося, такі плоди ще можна їсти. Але наступного разу спробуйте зберегти авокадо, аби воно не стало гірким та темним. Це дуже просто.

Чи потрібно діставати кісточку з авокадо (фото: freepik.com)Як зберігати половинку авокадоШеф-кухар Трейсі Вайнтрауб пояснив, що авокадо стає коричневим, коли його м’якоть контактує з киснем. Коли плід не захищено від повітря, починає відбуватися хімічна реакція. Авокадо виробляє меланін.Щоб запобігти окисленню та потемнінню, спробуйте змастити авокадо оливковою олією.За словами шеф-кухаря, це створить "масляний бар’єр", який вбереже м’якоть від потемніння. До того ж половинку авокадо потрібно зберігати у герметичному контейнері. Тоді ви зможете покласти його у холодильник та не хвилюватися, що він зіпсується.Завдяки цьому лайфхаку з олією та контейнером авокадо може залишатися свіжим у холодильнику до чотирьох днів. Також експерт пояснив, чи потрібно виймати кісточку з авокадо. Як виявилося, це ніяк не впливає на термін зберігання плода.Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, навіщо класти лавровий лист під подушку та у ванній.Також вже стало відомо, як зробити авокадо стиглим і смачним, якщо купили незріле.