Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Кабул 9” показали один день із полювань на ворога на фронті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.На відео можна побачити знищення російської техніки в Пологівському районі Запорізької області. Серед втрат ворога: танк; бронетранспортер; кілька "буханок"; "шишига".Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 352 390 військових.Також протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 499 російських терористів. Серед втрат ворога: 2 танки; 11 ББМ; 8 артсистем; 1 ПТРК; 14 автомобілів; 1 одиницю спецтехніки – комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" 1 склад боєприпасів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.