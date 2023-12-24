Google вже найближчим часом запускає кілька оновлень свого безкоштовного браузера Chrome для комп’ютера. РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що зміниться для користувачів.При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Google, TechCrunch.БезпекаЧи не основною метою нових оновлень є проактивна перевірка безпеки. Відтепер Chrome Safety Check на настільному комп’ютері працюватиме у фоновому режимі та надсилатиме проактивні сповіщення, коли виявить, що пароль у браузері зламано або якщо встановлене вами розширення є зловмисним програмним забезпеченням.

Налаштування приватності й безпеки (скріншот: Google)ДозволиПеревірка безпеки Chrome також автоматично скасовуватиме дозвіл, який ви, можливо, давно надали певному сайту, але який впродовж деякого часу не використовували.Це допоможе гарантувати, що сайт, яким ви більше не користуєтеся, не отримуватиме доступу до місцезнаходження чи мікрофона.Крім того, коли сайт, з яким ви мало працюєте, надсилатиме багато сповіщень, перевірка безпеки запитає, чи хочете ви їх вимкнути їх.Пам’ятьЩе один аспект оновлення стосується режиму заощадження пам’яті Chrome. Відтепер він міститиме більше інформації, якщо ви наведете курсор на вкладку.Можна, зокрема, вказати, які саме сайти не повинні переходити у "сплячий" режим.Він також дозволить зберігати групи вкладок і потім синхронізувати їх з іншими настільними пристроями, щоб продовжити роботу з того місця, де ви зупинилися.

Групи вкладок можна переміщати й змінювати (скріншот: Google)Нагадаємо, нещодавно Google випустила екстрене оновлення для Chrome й закликала користувачів терміново оновити браузер.Читайте також, який відомий браузер отримав “тривожну кнопку”.