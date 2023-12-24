Російські окупанти навмисно використовують проти українських захисників хімічну зброю в Херсонській області в районі Кринок. “Вояки” 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відкрито хизуються такою “радикальною зміною тактики”.Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна, посилаючись на новий звіт ISW.В публікації зазначається, що морпіхи цієї бригади ЧФ РФ підтвердили використання хімзброї проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія."22 грудня 810-та ОМСБр опублікувала у своєму Telegram-каналі великий пост, де детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області)", – йдеться в звітіекспертів.Серед іншого, у дописі стверджується, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади ЧФ РФ здійснили ротацію в районі Кринок та застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на позиції ЗСУ, щоб змусити українських бійців вийти з укріплень та піддати їх обстрілу з різних видів зброї.Крім того, 810-та ОМСБр росіян також опублікувала кадри в мережі, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, імовірно в Кринках.Аналітики звертають увагу, що аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень RCA).Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року, нагадують в Інституті вивчення війни.Додамо, перед тим експерти ISW зазначали, що російські війська застосували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.