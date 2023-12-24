Ворог зараз намагається розвідати те, чим були збиті одразу три їх літаки Су-34. Тож зараз росіяни збирають інформації в південних регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону."Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет", – сказав Ігнат.За його словами, таким чином значно менше застосовуються ворогом авіаційні засоби ураження."Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку. Фактично це одиничні випадки", – підкреслив Ігнат.За його словами, ворог має прекрасно розуміти і вже зрозумів, що наші системи, зокрема надані партнерами далекобійні системи, можуть з’являтися на різних напрямках."Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем", – підсумував Ігнат.Що відомо про збиття трьох Су-34Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що українські бійці збили одразу три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак – один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.Своєю чергою президент Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього відеозвернення заявив, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є "одним із ключів до справедливого завершення війни".Натомість українські військові вже відстежують, що збиття Су-34 вплинуло на тактику ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.