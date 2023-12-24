Російські окупанти влаштували повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе по території України у ніч проти 24 грудня. Було зафіксовано запуск ворогом 16 “Шахедів”, майже усі з них були збиті Силами оборони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України."Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed-136/131", – йдеться у ранковому зведенні командування.Військові розповіли, що силами та засобами протиповітряної оборони ВСУ 15 з 16 ударних безпілотників противника було знищено. Російські атаки "Шахедів" Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по населених пунктах України.Так, після опівночі в Хмельницькій ОВА розповіли про роботу систем ППО через ворожі ударні БПЛА, що були зафіксовані в регіоні. Крім того, ввечері 23 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух ворожих безпілотників в бік області.Також у суботу росіяни для ударів по Дніпропетровській області застосували 9 дронів-камікадзе, та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.