Раніше компенсацію могли отримати лише власники будинків, а тепер і співвласники.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції.За словами міністерства, власники можуть отримати компенсацію, подавши спільну заяву чи кілька окремих.Далі треба дочекатися, коли комісія опрацює його та призначить суму компенсації для кожного співвласника.Кожен співвласник отримає сертифікат на квартиру у "Дії". Його можна використовувати, щоб купити квартиру самому чи разом з іншими людьми.Міністерство звертає увагу, що використовувати сертифікат можна лише після того, як кожен співвласник отримає його та відмовиться від права власності на знищену нерухомість. Для цього буде потрібна згода інших співвласників.Міністерство повідомило, що з моменту запуску програми "єВідновлення" українці подали 6,4 тисячі заяв. Близько тисячі людей вже отримали сертифікати, що підтверджують суму компенсації.Раніше ми писали, що загальна сума сертифікатів "єВідновлення" сягнула 2 млрд гривен.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.