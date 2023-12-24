У Румунії в районі гір Вранча 24 грудня зафіксували землетрус магнітудою 4,1. Його могли відчути й на території України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю України.За даними сейсмологів, джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, що в 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км."Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", – йдеться в повідомленні.Своєю чергою Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP) проінформував, що землетрус у Румунії стався о 08:06 за місцевим часом. І там сейсмологи оцінили поштовхи у 4,2 бала.

Фото: в Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні (facebook.com/INCDFP)Що відомо про попередні землетрусиНагадаємо, що останній потужний землетрус з району гір Вранча в Румунії був зареєстрований 04 грудня 2023 року з магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера).Також ми писали, що землетрус фіксували у Закарпатській області 14 вересня. Підземний поштовх теж стався поблизу кордону з Румунією.Крім того, були землетруси й в серпні цього року, які становили 2,2 бала.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.