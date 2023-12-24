У столиці Латвії Ризі в барі під час вечірки журналістів Російської служби “Бі-бі-сі” невідомий чоловік кинув у приміщення учбову гранату під ноги представникам ЗМІ. В результаті вибуху, попередньо, ніхто не постраждав.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Нову газету Європа”.За словами одного з журналістів, який був очевидцем інциденту, подія сталася в барі Čē пізно ввечері. У розважальному закладі на той момент окрім представників видання майже не залишилося відвідувачів.Зазначається, що близько 23:00 невідомий чоловік відчинив двері кафе та кинув всередину під ноги журналістам у залі навчальну гранату РГД-5."Вона вибухнула, оглушивши кількох людей. Ті, що вибігли слідом за нападником, повідомили, що той втік на чорній BMW", – йдеться у публікації.Журналістам вдалося зафіксували номер автівки.На місце події прибули поліцейські для з’ясування усіх обставин. Самі представники ЗМІ пов’язують інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Місце вибуху гранати у барі в Ризі (фото: novayagazeta.eu)Ризькі правоохоронці не повідомляли про з’ясування особи підозрюваного.Раніше повідомлялося, що влітку в Україні отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів оператор DW Євген Шилько. На момент обстрілу він знаходився більш як в 20 км від фронту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.