Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області."Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас", – пише пресслужба.На момент вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, проте, вона не постраждала. Як розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, за однією з версій, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.

Фото: в багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, є постраждалий (pl.npu.gov.ua)Що загрожує Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинамиНагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Дніпровському районі Києва вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.