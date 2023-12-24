Протягом минулої доби, 23 грудня, українські військові ліквідували ще 800 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 353 190 одиниць особового складу.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 353 190 (+800) осіб ліквідовано; танків – 5858 (+4) од.; бойових броньованих машин – 10888 (+17) од.; артилерійських систем – 8314 (+28) од.; РСЗВ – 932 (+0) од.; засоби ППО – 611 (+0) од.; літаків – 327 (+0) од.; гелікоптерів – 324 (+0) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20) од.; крилаті ракети – 1614 (+1) од.; кораблі/катери – 22 (+0) од.; підводні човни – 1 (+0) од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27) од.; спеціальна техніка – 1229 (+6) од.

Фото: втрати ворога станом на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)Яка ситуація на фронті?Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжували позиційні бої на Куп’янському напрямку, в районі Роботиного Запорізької області та зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області.Тим часом терористи навмисно використовують хімічну зброю в районі Кринок. "Вояки" 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відкрито хизуються такою "радикальною зміною тактики".Усі подробиці ситуації на фронті можна прочитати за посиланням. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.