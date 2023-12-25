Українців, які користуються тимчасовим захистом у Данії, після війни планують відправляти додому. Така нинішня позиція міністерства імміграції та інтеграції країни.Українські біженці зможуть залишитися в країні за іншими механізмами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на berlingske.dk.За нещодавнім масштабним опитуванням Копенгагенського університету, після війни у Данії хотіли б залишилися половина українських біженців. Станом на 1 грудня 2023 року у Данії було зареєстровано 30 278 українців із тимчасовим захистом.Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек заявив, що переміщені українці в Данії мають повернутися додому, коли на їхній батьківщині відновиться мир."Ми не змінимо цю точку зору. Ми працюємо з тимчасовим розміщенням у контексті біженців, і це незалежно від того, звідки люди приїхали. Якщо ми створимо своє законодавство, яке не відповідає ЄС, то ризикуємо отримати дуже великий наплив людей, які вже мають безпечне місце", – зазначив урядовець.Спецзакон, за яким українці мають дозвіл на проживання та доступ до ринку праці без загальних правил надання притулку, діє до 17 березня 2025 року. Після цього українці зможуть залишитися у Данії за іншими механізмами: подати заяву на надання притулку (статус біженця); подати заявку на проживання через бізнес-схему, якщо річний заробіток складає не менше 375 000 данських крон на рік (від 3000 євро на місяць).У липні 2023 року у Данії працювали вже понад 10 тисяч українців. Багато з них виконували роботу у ресторанній та готельній індустрії, на прибиранні або у сільському господарстві. Нагадаємо, ми писали, що в опитуванні майже 7 тисяч українців, половина респондентів сказали, що залишаться в Данії навіть після закінчення війни.Також ми розповідали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи. Уряди обговорюють скорочення виплат та умови, на яких українці зможуть залишитися після війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.